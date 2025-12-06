«Рубин» проведет заключительный матч 2025 года против «Ростова»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня, 6 декабря 2025 года, в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги на поле выйдут «Ростов» и «Рубин». Для хозяев матч — шанс оторваться от зоны вылета, для казанцев — возможность закрепиться в верхней половине таблицы.

Казанский клуб занимает седьмое место, набрав 23 очка благодаря 6 победам и 5 ничьим. Однако «Рубин» демонстрирует неровную игру: за результативной победой над «Ахматом» (1:0) последовало минимальное поражение от лидирующего «Зенита» (0:1). В Кубке России команда неожиданно вылетела на стадии 1/8 финала, уступив в серии пенальти тульскому «Арсеналу».

Основная задача «Рубина» — закончить череду поражений (2 подряд) и подтвердить свой статус претендента на место в топ-6, используя в игре против менее удачливого соперника.

Команда из Ростова-на-Дону подходит к матчу на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. Результаты команды нестабильны: 4 победы и 6 ничьих в 17 турах, при этом отрыв от зоны стыковых матчей составляет лишь 3 очка.

В РПЛ у «Ростова» череда неудач: после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) последовал проигрыш «Локомотиву» (1:3). Единственным обнадёживающим фактором можно считать уверенную победу в Кубке России над «Нефтехимиком» (3:1), которая могла вернуть команде некоторую уверенность.

Стартовый свисток в сегодняшнем матче назначен на 14:00 по московскому времени.