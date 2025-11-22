«Рубин» проведет встречу с «Ахматом»

В рамках 16-го тура РПЛ казанский «Рубин» сыграет с грозненским «Ахматом» впервые после двухнедельного перерыва, связанного с играми сборных. Начало встречи – в 21:30 мск.

После 15 игр казанская команда располагается на 7-м месте с 20 очками в турнирной таблице РПЛ. От первого места татарстанцев отделяет 13 очков.

Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар» (33 очка). На втором месте идет ЦСКА (33), а замыкает тройку лидеров «Зенит» (30).

Матч «Рубин» – «Ахмат» пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».