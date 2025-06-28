«Рубин» проведет первый предсезонный матч с челнинским «КАМАЗом»

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» примет челнинский «КАМАЗ» в рамках подготовки к сезону 2025/2026. Игра пройдет на базе казанского клуба в Соцгороде.

Напомним, в прошлом сезоне команда Рашида Рахимова завершила сезон на седьмом месте в турнирной таблице российский Премьер-лиги. В ее активе 45 очков после 30 туров.

«Автозаводцы» завершили сезон в Первой лиге на одиннадцатом месте с 38 очками в активе.

Ранее казанская команда вышла из отпуска 18 июня и прошла плановый медосмотр.

Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.