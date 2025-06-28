«Рубин» проведет первый предсезонный матч с челнинским «КАМАЗом»
Сегодня «Рубин» примет челнинский «КАМАЗ» в рамках подготовки к сезону 2025/2026. Игра пройдет на базе казанского клуба в Соцгороде.
Напомним, в прошлом сезоне команда Рашида Рахимова завершила сезон на седьмом месте в турнирной таблице российский Премьер-лиги. В ее активе 45 очков после 30 туров.
«Автозаводцы» завершили сезон в Первой лиге на одиннадцатом месте с 38 очками в активе.
Ранее казанская команда вышла из отпуска 18 июня и прошла плановый медосмотр.
Начало встречи – в 17:30 по московскому времени.