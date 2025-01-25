«Рубин» проведет первый контрольный матч на зимних сборах

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня казанский «Рубин» сыграет в первом контрольном поединке на зимних сборах. Соперником станет «Струга» из Северной Македонии. Напомним, предыдущий матч с сербской «Воеводиной» пришлось отменить из-за плохих погодных условий.

«Рубин» завершил первую часть чемпионата на восьмом месте. Команда Рашида Рахимова последние осенние туры завершила без поражений. Обыграла «Акроном» (3:0) и махачкалинским «Динамо» (3:2), а также сыграла вничью с «Краснодаром» (1:1) и ЦСКА (2:2).

«Струга» является действующим чемпионом Северной Македонии. Однако в нынешнем сезоне клуб занимает пока лишь пятое место в лиге и на пять очков отстает от лидеров.

Начало сегодняшнего поединка – 17:00 по московскому времени.