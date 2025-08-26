«Рубин» проведет матч с «Ахматом» в третьем туре Кубка России Пути РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сыграет сегодня против «Ахмата» в третьем туре Кубка России Пути РПЛ. Начало матча в Грозном запланировано на 20:45 по мск.

После двух туров казанский клуб с тремя очками располагается на втором месте в группе A. По показателю побед в личных встречах «Рубин» обходит «Оренбург», у которого тоже три очка.

«Ахмат» замыкает турнирную таблицу группы А. У подопечных Станислава Черчесова еще пока нет побед в текущем розыгрыше Кубка России. Команда из Грозного уступила «Оренбургу» (1:2) и «Зениту» (1:2).