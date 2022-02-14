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Спорт
14 февраля 2022  14:50
Арсений Каримов

«Рубин» проведет контрольный матч с ЦСКА 20 февраля

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Казанский «Рубин» 20 февраля на третьем сборе в Турции проведет контрольный матч с московским ЦСКА. Также запланированы встречи с «Крыльями Советов» и казахстанским «Тоболом», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Встреча с «Крыльями Советов» состоится сегодня, и ее покажут по клубному телевидению. Матч с ЦСКА также можно будет увидеть на «Рубин ТВ», а с «Динамо» и «Тоболом» казанцы сыграют в закрытом режиме.

Напомним, ранее из ЦСКА в «Рубин» на правах аренды перебрался полузащитник Константин Кучаев.

#фк рубин #ЦСКА
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