«Рубин» проведет контрольный матч с ЦСКА 20 февраля

Казанский «Рубин» 20 февраля на третьем сборе в Турции проведет контрольный матч с московским ЦСКА. Также запланированы встречи с «Крыльями Советов» и казахстанским «Тоболом», сообщила пресс-служба казанского клуба.

Встреча с «Крыльями Советов» состоится сегодня, и ее покажут по клубному телевидению. Матч с ЦСКА также можно будет увидеть на «Рубин ТВ», а с «Динамо» и «Тоболом» казанцы сыграют в закрытом режиме.

Напомним, ранее из ЦСКА в «Рубин» на правах аренды перебрался полузащитник Константин Кучаев.