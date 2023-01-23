«Рубин» против санкций: драки, победы – что показали казанцы на первом сборе в Турции

«Рубин» завершил свой первый тренировочный сбор в Турции. В ходе двухнедельного цикла команда плодотворно поработала над теорией и провела два спарринга. «ТИ-Спорт» подводит итоги дебютного вояжа казанцев в Белек: рассказывает, как себя зарекомендовали новички и как меняется игра «Рубина» под руководством Юрия Уткульбаева.

Вторая игра с «Берое» состоялась, несмотря на то что болгарская федерация футбола задолго до матча запретила всем своим командам проводить спарринги с россиянами

Фото: rubin-kazan.ru

Болгары решили не ссориться с Татарстаном

Товарищеский матч против «Берое» мог не состояться из-за потенциального отказа соперника. Болгарская федерация футбола задолго до матча запретила всем своим командам проводить спарринги с россиянами. Так, планы сбились как минимум у трех наших клубов: «Спартака», «Урала» и «Нижнего Новгорода». Но, как ни странно, на «Рубин» санкции от футболистов из Болгарии не распространились. В чем причина такого поступка со стороны «Берое», до сих пор до конца непонятно. Многие уже успели отшутиться, что «товарищи по триколору» попросту забыли, что Татарстан тоже находится в России.

Что касается игры, то Юрий Уткульбаев выставил схему с тремя центральными защитниками, чем фактически перекрыл воздух любым атакующим натискам соперника. Красноречиво об этом говорит статистика ударов в створ у «Берое» – 0 за игру. Александр Беленов, сменивший Юрия Дюпина, всю встречу находился без работы и в редких ситуациях отыгрывался в пас с защитниками.

В это же время на поле кипел котел. В одном из эпизодов Александр Зотов едва не подрался со своим оппонентом, за что оба игрока получили карточку. Правда, на ситуацию в матче это никак не повлияло. Мотивированный «Рубин» бил и добивал. Сначала красоту положил Джоэль Фамейе, а затем впервые за полгода отличился и Камиль Муллин.

«Несмотря на то что это товарищеская игра, все хотят победить. В любой игре важно побеждать. Мы работаем на сборах, чтобы улучшать свою игру. Команда победила, и это сейчас самое важное», – заявил после игры Фамейе, намекая на то, что, несмотря на статус матча, команда очень хотела победить.

Наверняка очень хотел победить и Юрий Уткульбаев, который все еще не объявлен в качестве нового главного тренера. Пока же статистика «Рубина» при нем впечатляет: 4 победы в 4 матчах, 10-3 – разница забитых и пропущенных.

Джоэль Фамейе: «Несмотря на то что это товарищеская игра, все хотят победить» Фото: rubin-kazan.ru

Три центральных защитника – наше всё

На зимних сборах в Белеке «Рубин» начал окрашиваться в новые краски. Казанцы, наконец, обрели конкретный стиль игры, а почерк тренера заметен невооруженным глазом. Команда, которая при Леониде Слуцком была заточена под контроль и игру на чистых мячах, неожиданно преобразилась в прессинг-машину, где ни один из игроков не выпадает, а старается отрабатывать на все 100 процентов.

Приход Уткульбаева на пост наставника осенью многие восприняли со скепсисом прежде всего из-за того, что манера его игры довольно схожа с тренерским почерком Курбана Бердыева. Многие помнят именитого наставника как тренера, который в угоду результату жертвовал качеством футбола. Пока же Юрий Анварович всевозможные сомнения опровергает. «Рубин» при нем отметился уже 10 голами в 4 матчах, забивая минимум два за игру.

Одно из нововведений: схема с тремя центральными защитниками и двумя латералями. К слову, в последний раз в схеме с пятью «Рубин» играл как раз при Бердыеве в 2019-м. Но все же свои плоды тактические излишества приносят. Даже несмотря на то, что некоторым футболистам привыкнуть к ним очень непросто.

«С новой схемой меняется многое. Появляются новые требования и новые моменты. Самим очень хотелось посмотреть, как у нас будет получаться. Потому что за шесть полноценных дней тяжело, наверно, сразу всю информацию усвоить. Все, что усвоили, пытались показать в играх. Постепенно будем привыкать, добавлять», – сказал защитник казанцев Алексей Грицаенко.

Приход Уткульбаева на пост наставника осенью многие восприняли со скепсисом прежде всего из-за того, что манера его игры довольно схожа с тренерским почерком Курбана Бердыева Фото: rubin-kazan.ru

«Два гола – результат прессинга. Все как тренировали, как хотели»

Еще одной проверкой команды стал «Акрон», с которым казанцы встречались уже вторые сборы подряд. В июне в Казани Слуцкий распечатал тольяттинцев всего однажды, теперь получилось забить сразу четыре. Причем сразу три из них были забиты после отбора на чужой половине поля.

«Два гола, которые мы забили в первом тайме, – это результат прессинга. Заставили соперника ошибиться, отняли, быстрая атака, гол. Все как тренировали, как хотели. Все видят, что у нас новая схема, новые игроки. Ошибки будем разбирать, мы только в начале пути. Думаю, со временем будет лучше и лучше», – подчеркнул после матча Солтмурад Бакаев.

Не обошлось, правда, и без ошибок в обороне, которые вылились в два пропущенных мяча. Зато впервые в футболках «Рубина» на игру вышли два зимних новичка из Узбекистана: Рустам Ашурматов и Умарали Рахмоналиев. И тот и другой получили в распоряжение по 45 минут и оставили приятное впечатление от матча с «Акроном».

Солтмурад Бакаев: «Все видят, что у нас новая схема, новые игроки. Ошибки будем разбирать, мы только в начале пути» Фото: rubin-kazan.ru

«Хорошо, что без травм. На первом сборе это самое главное»

В данный момент команда находится на трехдневном выходном. Кто-то так и остался в Турции, а кто-то решил использовать импровизированный уикенд как возможность слетать на родину и увидеться с близкими.

Второй цикл турецких сборов команды стартует уже 25 января, они продлятся до 5 февраля. Помимо основной тренировочной работы запланированы также три товарищеских матча. Соперниками казанцев станут «Крылья Советов», узбекистанский «Навбахор» и «Уфа». Встречи пройдут 28 января, 1 и 5 февраля.

Пока же можно констатировать, что учебно-тренировочные сборы «Рубина» идут по плану. Команда выдала две уверенные победы, наиграла в матчах почти весь привезенный в Белек ростер и, что самое главное, прошла дебютный этап без потерь. Учитывая, что именно на нем закладывается фундамент физической подготовки, это не может не радовать.

«Хороший продуктивный сбор. Сделали объем работы. Хорошо, что все без травм. Это на первом сборе, на начальной стадии подготовки самое главное», – подытожил Муллин.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru