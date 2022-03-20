«Рубин» пропустил шесть голов от ЦСКА. Это самое крупное поражение казанцев в истории РПЛ

«Рубин» в гостях с разгромным счетом (1:6) проиграл московскому ЦСКА в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Ростова», в стартовом составе казанцев произошло два изменения: вместо Александра Зуева и Виталия Лисаковича, отбывавших дисквалификации, на поле появились Илья Самошников и Герман Онугха.

Стоит отметить, что в стартовом составе «Рубина» оказалось всего три легионера. Ранее Филип Уремович, Сеад Хакшабанович и Андерс Дрейер приостановили контракты с казанским клубом и покинули расположение команды, а спортивная редакция «Татар-информа» представила, каким будет состав казанцев, если клуб покинут все иностранцы.

Старт игры целиком и полностью остался за подопечными Алексея Березуцкого. Уже на 5 минуте встречи нападающий армейцев Юсуф Языджы с передачи Ивана Облякова открыл счет в матче. Спустя еще две минуты после гола Жан-Филипа Гбамена счет стал 2:0. Стоит отметить, что оба гола оказались спорными и были засчитаны лишь после просмотра VAR.

На этом ЦСКА не остановился и к перерыву забил еще два гола: отличились Хесус Медина и Хорхе Карраскаль. «Рубин» ответил голом Константина Кучаева с передачи капитана команды Хвичи Кварацхелии. А под самый занавес первой 45-минутки полузащитник казанцев Александр Ломовицкий получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

Во втором тайме ход встречи не изменился. Защитник «Рубина» Бегич удалился, а ЦСКА забил еще два усилиями все того же Языджы, оформившего хет-трик. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу армейцев. Это самое крупное поражение «Рубина» в истории выступлений в Российской Премьер-лиге.

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги на домашнем поле «Ак Барс Арены». 1 апреля казанцы сыграют против подмосковных «Химок». Начало игры - в 19:00 по московскому времени.

Напомним, после 22 туров нынешнего сезона Чемпионата России «Рубин» с 25 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.

ЦСКА Москва - «Рубин» Казань 6:1 (4:1, 2:0)

5’ – Юсуф Языджы (1:0)

11’ – Жан-Филип Гбамен (2:0)

24’ – Хесус Медина (3:0)

28’ – Хорхе Карраскаль (4:0)

38’ – Константин Кучаев (4:1)

67’ – Юсуф Языджы (5:1)

85’ – Юсуф Языджы (6:1)

Состав «Рубина»: Дюпин - Самошников, Бегич (удаление, 85), Тальби, Зотов - Мусаев, Кучаев, Ломовицкий (удаление, 45) - Кварацхелия (Тесленко, 87), Бакаев (Фаттахов, 71), Онугха (Кузнецов, 79)