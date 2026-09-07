«Рубин» прокомментировал ситуацию со срывом трансфера Олейникова

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» официально заявил о срыве перехода полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова. В распространённом заявлении клуб сообщил, что футболист отказался от ранее достигнутых договорённостей, несмотря на то, что сделка была согласована со всеми сторонами .

«Иван Олейников, несмотря на ранее достигнутые договоренности о его трансфере, отказался от перехода в наш клуб. Мы пожали руки, обо всем договорились как со стороной футболиста, так и с клубом «Крылья Советов». Наш клуб соблюдал все эти договоренности, в отличие от стороны игрока», — говорится в заявлении пресс-службы «Рубина» .

По данным клуба, сегодня у Олейникова был запланирован медицинский осмотр в Казани, на который он не явился . Позднее футболист уведомил казанцев о том, что принял решение не подписывать контракт .

Накануне спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба подтверждал прибытие Олейникова в Казань, его знакомство с инфраструктурой клуба и готовность пройти медосмотр для завершения трансфера . По данным инсайдеров, «Рубин» был готов заплатить «Крыльям» 100 миллионов рублей, а самому игроку предлагал контракт до лета 2029 года с зарплатой 6 миллионов рублей в месяц и подъемными в 70 миллионов .

Ожидается, что 28-летний воспитанник ЦСКА продолжит карьеру в московском клубе . Если переход состоится, он может дебютировать за красно-синих уже в матче 8-го тура РПЛ против «Рубина» 12 сентября .