«Рубин» проиграл в третий раз подряд

В очередном домашнем матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1, не забив пенальти и пропустив с пенальти.

После двух поражений подряд казанцы с четвертого места опустились на седьмую позицию. Еще и наставник «Рубина» Леонид Слуцкий получил две подряд дисквалификации, правда, вторая — условно. Поэтому сегодня он руководил командой с привычного места на скамейке запасных.

В такой ситуации «Рубину» срочно требовалась победа. И сегодня состав хозяев претерпел заметные изменения. В стартовый состав на эту игру не попали грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия и сербский нападающий Джордже Деспотович, хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович и полузащитник Оливер Абильдгор пропустили матч из-за дисквалификации, полученной в прошлой игре с «Динамо» (0:2). Роль капитана хозяев в этой встреч исполнял корейский хавбек Хван Ин Бому.

Напротив, впервые в стартовом составе вышли защитник Константин Нижегородов и форвард Герман Онугха. В центре поля Абильдгора заменил Михаил Костюков. Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил отсутствие в старте Кварацхелии и Джордже Деспотовича.

«Тут нет никакой педагогической меры, просто всегда кто-то находится в чуть лучшем состоянии, а кто-то — в чуть худшем. Определяя текущее состояние игроков, мы посчитали, что Хвича и Деспотович должны получить чуть меньше игрового времени, чтобы быть более эффективными.

Футболисты подошли к игре в нормальном состоянии, отработали фактически шестидневный цикл. Есть определенные потери в виде дисквалифицированных игроков, но это было известно еще после игры с «Динамо», сказал в эфире канала «Матч Премьер» Слуцкий.

В первом тайме игра сразу пошла активная, скоростная, но без голевых моментов. Конечно, территориальное преимущество было за «Рубином». Вот только помимо неточных дальних ударов отметить в первые 45 минут нечего. Единственный удар в створ ворот нанесли нижегородцы, но Юрий Дюпин сумел достать мяч из-под перекладины после удара бывшего игрока «Рубина» Альберта Шарипова. Печально, что из-за травмы уже в середине первого тайма хозяева потеряли из-за травмы защитника сборной России Илью Самошникова.

После перерыва казанцы резко активизировались. Возглавил атаки «Рубина» заменивший Самошникова Кварацхелия. И очень скоро Хвича мог вывести хозяев вперед, когда за его снос в чужой штрафной был назначен пенальти. Однако голкипер «НН» с казанской вратарской фамилией Артур Нигматуллин, уроженец Владивостока, не родственник Руслану Нигматуллину, красиво отразил пенальти. Воодушевленные гости на 57-й минуте едва не забили. И все же забили с пенальти, который очень уверенно — точно в девятку попал, реализовал Николай Калинский, 0:1.

Затем гости еще не раз могли забить, но раз за разом Дюпин спасал «Рубин». Масса ошибок казанцев позволяет нижегородцам чаще владеть мячом и атаковать. У хозяев далеко не все получается, да и Кварацхелия успокоился, хотя на 84-й минуте его, возможно, не по правилам тормознул в своей штрафной защитник гостей. Арбитр не нашел на этот раз повода для назначения пенальти. Редкий случай, в матче не было показано ни одной желтой карточки. «Рубин» потерпел третье поражение подряд.

«Рубин» (Казань) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:1 (0:0). Голы забили: Калинский (61 — с пенальти). На 49-й минуте Кварацхелия не забил пенальти. Наказаний не было.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Нижегородов (Игнатьев, 88), Самошников (Кварацхелия, 28), Ин Бом, Костюков, Хакшабанович, Дрейер, Бакаев (Деспотович, 62), Онугха.

После 10 матчей в активе казанцев осталось 14 очков, седьмое место. В следующем туре 16 октября «Рубин» примет на своем поле столичный «Локомотив».