«Рубин» проиграл «Уралу» в рамках 29-го тура РПЛ: казанцы в двух баллах от зоны вылета
«Рубин» на гостевом поле стадиона «Центральный» в Екатеринбурге проиграл «Уралу» со счетом 0:3 в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги.
По сравнению с предыдущим матчем против «Локомотива» в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Владислава Игнатьева на поле появился Герман Онугха.
Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче приняли лишь два иностранца: тунисский защитник Монтассар Тальби и датский полузащитник Оливер Абильдгор. С капитанской повязкой на поле команду вывел датчанин.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
С первых же минут встречи хозяева матча взяли инициативу в свои руки и ринулись атаковать ворота Юрия Дюпина. Один из подходов завершился взятием мяча на 23-й минуте матча. С передачи бывшего полузащитника «Рубина» Олега Шатова гол забил Эрик Бикфалви.
Во второй половине матча игра не изменилась. Уральцы продолжали атаковать и через 12 минут после выхода из раздевалки забили второй мяч усилиями все того же Шатова. Спустя 15 минут казанцы пропустили еще один, дубль на счету Бикфалви. Итоговый счет – 3:0 в пользу «Урала».
Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.
После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 3:0 (1:0, 2:0)
23’ – Бикфалви Эрик
57’ – Шатов Олег
71’ – Аугустыняк Рафал
Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников (Фаттахов, 77) – Абильдгор, Кучаев (Апшацев, 75), Зуев (Кузнецов, 62), Ломовицкий (Бакаев, 76) – Лисакович, Онугха