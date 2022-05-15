«Рубин» проиграл «Уралу» в рамках 29-го тура РПЛ: казанцы в двух баллах от зоны вылета

«Рубин» на гостевом поле стадиона «Центральный» в Екатеринбурге проиграл «Уралу» со счетом 0:3 в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги.

По сравнению с предыдущим матчем против «Локомотива» в стартовом составе казанцев произошло одно изменение: вместо Владислава Игнатьева на поле появился Герман Онугха.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче приняли лишь два иностранца: тунисский защитник Монтассар Тальби и датский полузащитник Оливер Абильдгор. С капитанской повязкой на поле команду вывел датчанин.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

С первых же минут встречи хозяева матча взяли инициативу в свои руки и ринулись атаковать ворота Юрия Дюпина. Один из подходов завершился взятием мяча на 23-й минуте матча. С передачи бывшего полузащитника «Рубина» Олега Шатова гол забил Эрик Бикфалви.

Во второй половине матча игра не изменилась. Уральцы продолжали атаковать и через 12 минут после выхода из раздевалки забили второй мяч усилиями все того же Шатова. Спустя 15 минут казанцы пропустили еще один, дубль на счету Бикфалви. Итоговый счет – 3:0 в пользу «Урала».

Следующий матч «Рубин» проведет в рамках последнего 30-го тура Российской Премьер-лиги в Казани — 21 мая казанцы на домашнем поле сыграют против «Уфы». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

После 29 туров нынешнего сезона чемпионата России «Рубин» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание от зоны вылета составляет всего 2 балла.

«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Казань) — 3:0 (1:0, 2:0)

23’ – Бикфалви Эрик

57’ – Шатов Олег

71’ – Аугустыняк Рафал

Состав «Рубина»: Дюпин – Зотов, Тесленко, Тальби, Самошников (Фаттахов, 77) – Абильдгор, Кучаев (Апшацев, 75), Зуев (Кузнецов, 62), Ломовицкий (Бакаев, 76) – Лисакович, Онугха