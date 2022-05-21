«Рубин» проиграл «Уфе», не забив пенальти на последней минуте и вылетел в ФНЛ

«Рубин» на домашнем поле стадиона «Ак Барс Арены» в Казани проиграл «Уфе» со счетом 1:2 в рамках заключительного 30-го тура Российской Премьер-лиги.

По сравнению с проигранным матчем против «Урала» (0:3) в стартовом составе казанцев произошло три изменения: вместо Юрия Дюпина место в воротах занял Никита Медведев, а вместо Германа Онугхи и Георгия Зотова с первых минут вышли Марат Апшацев и Солтмурад Бакаев.

С капитанской повязкой на поле команду вывел Оливер Абильдгор, а встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

С первых же минут первого тайма хозяева матча, казанцы, взяли инициативу в свои руки и ринулись атаковать ворота Антона Чичкана. Один из подходов завершился фолом в штрафной ворот уфимского клуба. После просмотра видеоассистента VAR судья Иванов назначил пенальти, а белорусский форвард «Рубина» Виталий Лисакович его уверенно реализовал. До конца первой половины встречи счет не изменился.

Подобный расклад не устраивал гостей, которые в случае поражения или ничьи вылетали в ФНЛ. Поэтому сразу после перерыва уфимцы начали давить на ворота Медведева и на 57 минуты усилиями Владислава Камилова сравняли счет в матче. Финальный штурм ворот принес «Уфе» спасительный гол, отличился Ортиз Дилан. Итоговый счет 1 – 2. Команда Леонида Слуцкого отправилась во вторую по силе лигу страны.

По итогам 30 туров сезона 2021/22 чемпионата России «Рубин» с 29 очками занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в Футбольную национальную лигу.

«Рубин» (Казань) – «Уфа» (Уфа) — 1:2 (1:0, 0:2)

37’ – Лисакович Виталий

54’ – Камилов Владислав

90’ – Ортиз Дилан

Состав «Рубина»: Медведев – Самошников, Тесленко, Тальби, Зуев – Кучаев (Игнатьев, 88), Абильдгор, Апшацев (Кузнецов, 63) – Бакаев (Онугха, 70), Лисакович, Ломовицкий