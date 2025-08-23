news_header_top
23 августа 2025

«Рубин» проиграл «Спартаку» в матче шестого тура РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» уступил «Спартаку» в матче шестого тура РПЛ (0-2). Для казанцев это поражение стало вторым в текущем сезоне.

Первый гол во встрече забил футболист «Спартака» Пабло Солари на 58-й минуте. Аргентинский нападающий, получив мяч от Литвинова на левом фланге, обыграл Дмитрия Кабутова и сместился в центр. Рикошетом от ноги защитника «Рубина» Егора Тесленко мяч залетел в ворота – 0:1.

Упрочил преимущество «красно-белых» Кристофер Мартинс на 73-й минуте, получив мяч в центральной зоне и пробив из-за пределов штрафной в дальний от Ставера угол – 0:2.

Следующий матч в рамках РПЛ казанский клуб проведет 30 августа. В соперниках казанцев будет «Оренбург».

Отметим, что на предстоящей неделе «Рубину» также предстоит сыграть в Кубке России на выезде против «Ахмата».

«Спартак» в следующем туре РПЛ сыграет против «Сочи» дома 30 августа. В Кубке России у москвичей ближайшая игра запланирована против «Пари НН».

