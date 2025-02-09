«Рубин» проиграл «Нефтчи» на сборах

фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» в рамках зимних сборов в Турции уступил «Нефтчи» (0:1).

В первом тайме казанцы основательно завладели мячом и на протяжении почти всех 45 минут угрожали воротам соперника. Уже на четвертой минуте «Рубин» мог забить мяч во время розыгрыша углового, но вратарь ферганцев сыграл хорошо. Далее следовали дальние удары в исполнении Угочукву Иву и комбинации. Но результата это не приносило, все шло к тому, что на перерыв команды отправятся с ничейным счетом. Однако на 43-й минуте Тома Табатадзе сумел вывести «Нефтчи» вперед во время розыгрыша углового. Евгений Ставер сыграл неуверенно на выходе и пролетел мимо мяча, 0:1. С таким счетом и завершился первый тайм.

Вторая половина матча прошла по схожему сценарию. «Рубин» давил соперника и бил по воротам, в то время как оппонент пытался увеличить отрыв по счету в контратаках. На 57-й минуте «Рубин» был близок к тому, чтобы сравнять счет во время штрафного удара. Валентин Вада пробил хорошо, но попал в штангу. На 72-й минуте со схожей точки бил Никола Чумич, но попал в стенку. В итоге матч закончился со счетом 0:1 в пользу «Нефтчи», «Рубин» потерпел первое поражение на зимних сборах.

Ранее казанцы в рамках сборов обыграли «Стругу» (1:0) и «Торпедо» (2:0), а также сыграли вничью с «Сурханом» (2:2).