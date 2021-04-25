«Рубин» проиграл дома

В очередном матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» на своем поле уступил со счетом 0:1 «Краснодару», пропустив гол на 17-й минуте. Хозяева ниже всякой критики провели первый тайм.

Играть с краснодарцами казанцам пришлось без двух лидеров — полузащитников, травмированного Хвичи Кварацхелия и дисквалифицированного Дениса Макарова. Что изначально ухудшало шансы хозяев на победу. И это притом, что за четыре тура до конца турнира казанцы в случае успеха могли сегодня подняться на третье место. Добавим, что после двух последних домашних матчей на Центральном стадионе, сегодня казанцы играли на «Ак Барс-Арене».

Глядя на стартовый состав «Рубина», отметим, что вместо получившего травму Кварацхелии и дисквалифицированного на один матч Макарова, вышли на поле Олег Шатов и Александр Зуев. В старте также появился Хван Ин Бом, восстановившийся от травмы.

Игра же началась с настойчивого наступления краснодарцев. Казанцы предпочли игру вторым номером. До поры до времени кубанцам не удавалось всерьез напрягать оборону хозяев. Первый звонок прозвучал на 15-й минуте, когда не без труда Юрий Дюпин вытащил мяч из нижнего угла своих ворот после опаснейшего удара бразильского форварда «Краснодара» Вандерсона. Но через две минуты мяч все же влетел в ворота «Рубина» после сильного удара Алексея Ионова с угла вратарской, 0:1. Констатируем, что гости по делу переигрывают казанцев. Лишь к концу первого тайма хозяева наладили свою оборону. Статистика неумолима — удары 0-6, угловые 0-5.

Вполне ожидаемо, что второй тайм начался с атак хозяев. Но забить вновь могли краснодарцы. Спасибо Дюпину, выручил. Свой первый голевой момент казанцы создали на 76-й минуте, когда здорово пробил с убойной позиции Дарко Йевтич. Теперь уже вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выручил свою команду. Джордже Деспотович опасно пробил головой на 83-й минуте, но чуть неточно. В итоге вполне справедливо «Рубин» проиграл.

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:1 (0:1). Гол забил: Ионов (17). Предупреждены: Уремович — Смольников, Газинский.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Зуев (Бакаев, 60), Самошников, Шатов (Игнатьев, 73), Йевтич, Абильдгор, Хван (Мусаев, 82), Деспотович.

После 27 туров в активе казанцев осталось 46 очков, четвертое место. В следующем туре 1 мая «Рубин» примет дома столичное «Динамо».