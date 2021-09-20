«Рубин» проиграл чемпиону России

В очередном матче чемпионата РПЛ казанский «Рубин» принимал сегодня на своем поле питерский «Зенит» и уступил со счетом 1:3, дважды пропустив в течение пяти минут первого тайма. Во втором тайме с поля был удален главный тренер хозяев Леонид Слуцкий.

Как и сказал на одной из последних тренировок наставник казанцев, в состав «Рубина» вернулся защитник Илья Самошников, который был травмирован в прошлом матче с «Уралом».

Сегодняшним соперником казанцев стал действующий чемпион страны «Зенит» из Санкт-Петербурга, который и сейчас лидирует в чемпионате. К слову, из-за травмы не сыграл сегодня за гостей иранский форвард Сердар Азмун, сделавший себе имя в рядах «Рубина».

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах сегодняшней трагедии в Перми. После взаимных активных действий на первых минутах встречи игра немного успокоилась. Как скоро выяснилось, пользу из этого извлекли питерцы. В течение пяти минут два мяча влетели в ворота «Рубина». Сначала Артем Дзюба красивым обводящим ударом послал мяч в дальнюю девятку, 0:1. А потом Абильдгор потерял мяч в центре поля — многоходовая комбинация «Зенита», и бразилец Клаудиньо спокойно завершил усилия партнеров отменным ударом, 0:2. Вряд ли и сами гости ожидали такого начала. А Дзюба и дубль оформил в концовке первой половины встречи, в упор замкнув передачу на дальнюю штангу, 0:3.

Разумеется, после перерыва казанцы приложили массу усилий, чтобы переломить ход борьбы. И один мяч в середине второго тайма хозяева отыграли. Навес в чужую вратарскую, и защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков в красивом прыжке головой послал мяч в свои ворота, 1:3. Но на 76-й минуте за бурное несогласие с арбитром был удален с поля главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. В итоге казанцы так и не смогли победить.

После восьми туров в активе казанцев осталось 14 очков и пятое место в турнирной таблице. В следующем туре 26 сентября в Москве «Рубин» встретится с «Динамо».

«Рубин» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (0:3).

Голы забили: Чистяков (67 — автогол) — Дзюба (24, 43), Клаудиньо (29).

На 76-й минуте удален главный тренер «Рубина» Слуцкий. Предупреждены: Нижегородов, Хван, Зотов — Ракицкий.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тальби, Уремович (Нижегородов, 27), Самошников, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Кварацхелия (Бакаев, 73), Деспотович (Онугха, 86), Дрейер.