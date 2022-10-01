«Рубин» проиграл «Арсеналу» в Казани в рамках 12-го тура Первой лиги

«Рубин» на домашнем стадионе «Ак Барс Арена» в Казани уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

В матче против тульского клуба место в воротах казанцев впервые в сезоне занял Александр Беленов, а с капитанской повязкой команду на поле вывел Олег Иванов.

Игру обслуживала судейская бригада во главе с Яном Бобровским.

Первая половина игры прошла с полным преимуществом гостей. «Рубин» за весь тайм не сумел нанести ни одного удара в створ, а «Арсенал» забил два гола. Примечательно, что оба мяча были забиты усилиями лучшего бомбардира чемпионата Первой лиги Евгения Луценко на 34 и 42 минутах матча.

Во второй сорокапятиминутке казанцы ринулись отыгрываться и на 68 минуте забили один гол. Отличился Дмитрий Кабутов. Однако, на большее «Рубин» не хватило. Финальный штурм ворот дивидендов команде не принес. Итоговый счет – 1:2 в пользу «Арсенала».

После двенадцати туров команда Леонида Слуцкого с 19 очками занимает временное шестое место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующей «Балтики» казанцы отстают на шесть очков.

В тринадцатом туре чемпионата «Рубин» сыграет в Хабаровске против местного СКА. Игра состоится 9 октября.

«Рубин» (Казань) – «Арсенал» (Тула) 1:2 (0:2, 1:0)

Состав «Рубина»: Беленов – Кабутов, Али Аднан, Мартынович, Самошников (Костюков) – Иванов, Зотов (Горбунов), Дзагоев (Бакаев) – Фамейе, Безруков, Лисакович