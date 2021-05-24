Футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с защитником Георгием Зотовым. Срок его первоначального соглашения с казанским клубом истекал летом этого года, сообщает «Спорт-Экспресс».

Зотов перешел в «Рубин» в августе 2020 года в качестве свободного агента. В весенней части прошедшего чемпионата премьер-лиги он стал основным правым защитником казанского клуба.

В сезоне-2020/2021 Георгий Зотов сыграл 17 матчей в РПЛ. На счету игрока 1 голевая передача. 7 раз футболист получал желтые карточки.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока по данным Transfermarkt составляет 800 тыс. евро.