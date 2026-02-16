news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 февраля 2026 16:19

«Рубин» продлил контракт с Нижегородовым до 2029 года

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» продлил контракт с Нижегородовым до 2029 года
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в своих социальных сетях объявил о продлении контракта с защитником Константином Нижегородовым до 2029 года.

«Синоним надёжности с нами. Костя остаётся в Казани. "Рубин" продлил контракт с защитником Константином Нижегородовым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года», – сообщила пресс-служба «Рубина».

Константин Нижегородов выступает за «Рубин» с 2021 года. Защитник является сыном известного футболиста Геннадия Нижегородова.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Наследование имущества в Татарстане: очередность получения и что в него входит

Наследование имущества в Татарстане: очередность получения и что в него входит

16 февраля 2026
50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

50 лет первому автомобилю КАМАЗ: история завода, эпоха Когогина и Стратегия-2036

16 февраля 2026