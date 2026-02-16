«Рубин» продлил контракт с Нижегородовым до 2029 года

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в своих социальных сетях объявил о продлении контракта с защитником Константином Нижегородовым до 2029 года.

«Синоним надёжности с нами. Костя остаётся в Казани. "Рубин" продлил контракт с защитником Константином Нижегородовым. Новое соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года», – сообщила пресс-служба «Рубина».

Константин Нижегородов выступает за «Рубин» с 2021 года. Защитник является сыном известного футболиста Геннадия Нижегородова.