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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2025 13:16

«Рубин» продлил контракт с Иву до 2028 года

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«Рубин» продлил контракт с Иву до 2028 года
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» подлил контракт с полузащитником Угочукву Иву до 2028 года. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.

25-летний футболист присоединился к «Рубину» в 2023 году. Ранее полузащитник выступал в чемпионате Армении за местный «Урарту».

В период с 2023 по 2025 год Иву провел за «Рубин» 54 матча, отметившись одним голом.

По происхождению полузащитник является нигерийцем, однако не так давно Иву получил гражданство Армении. За национальную сборную Армении футболист отыграл 17 матчей на сегодняшний день.

#фк рубин #футбол
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