«Рубин» продлил контракт с Данилом Степановым и отдал его в аренду в «Арсенал»

Казанский «Рубин» продлил контракт со своим воспитанником, с 21-летним защитником Данилом Степановым до мая 2023 года. В следующем сезоне Степанов на правах аренды будет выступать за тульский «Арсенал». Арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2021/2022, сообщает пресс-служба «Рубина».

Данил Степанов с 7 лет занимался в академии «Рубина», затем выступал за молодежную команду, а в декабря 2018 года дебютировал за основной состав в РПЛ. Степанов сыграл за главную команду 20 матчей. Прошлый сезон защитник провел в аренде в волгоградском «Роторе», в 22 матчах отметился одним голом.