«Рубин» продал хавбека Климова в Хабаровск

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» выкупил права у «Рубина» на 21-летнего нападающего Кирилла Климова. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Кирилл Климов пришел в «Рубин» в 2020 году, подписав четырехлетний контракт, сыграл за казанскую команду 5 матчей, голов не забил. Уроженец Орла является потомственным футболистом. Его отец Валерий Климов играл на позиции полузащитника в высшей лиге за «Томь» (Томск), «Торпедо» (Москва), «Аланию» (Владикавказ), с которой стал стал серебряным призером чемпионата России и в «Рубине»!

В феврале прошлого года Кирилл был отдан в аренду в «Тамбов», в рядах которого он отметился голом в ворота будущего чемпиона питерского «Зенита». На заре профессиональной карьеры после обучения в Академиях столичных «Динамо» и «Локомотива» Климов в 18 лет поехал покорять Европу, сыграв в молодежных командах бельгийского «Серкль Брюгге» и французского «Монако». А теперь будет играть за хабаровский клуб, куда и ехать не придется - «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне свои домашние матчи в первой лиге будет играть на Центральном стадионе Казани.

Кирилл провел 23 матча за сборные России начиная с 15-ти летнего возраста до U-19. По данным авторитетного портала Transfermarkt рыночная стоимость Климова на сегодня составляет 200 тыс.евро.