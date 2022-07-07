«Рубин» продал Андерса Дрейера в «Мидтьюлланн» за 5 млн евро

Датский «Мидтьюлланн» оформил полноценный трансфер полузащитника Андерса Дрейера из «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

24-летний Андерс Дрейер пришел в «Рубин» в августе 2021 года именно из «Мидтьюлланна», подписав с казанцами пятилетний контракт.

Он провел за «Рубин» 14 матчей, в которых забил 8 голов. В марте 2022 года, воспользовавшись разрешением ФИФА, Дрейер приостановил контракт с «Рубином» и вернулся в «Мидтьюлланн». Сегодня клубы оформили полноценный трансфер.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает сделку в 5 млн евро.