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Спорт
1 октября 2022  08:43

«Рубин» примет в Казани тульский «Арсенал» в рамках 12-го тура Первой лиги

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Сегодня казанский «Рубин» на домашнем поле «Ак Барс Арены» примет «Арсеналы» из Тулы во встрече 12-го тура Первой лиги.

После одиннадцати туров подопечные Леонида Слуцкого с 19 баллами занимают 4-е место в таблице Первой лиги. В свою очередь, гости из Тулы также имеют в своем активе 19 баллов, опережая «Рубин» по дополнительным показателям.

Стоит отметить, что встреча начнется в 16.00 по московскому времени.

Напомним, сегодня свои домашние игры проведут два других клуба из Татарстана. Челнинский «КАМАЗ» сыграет с «Родиной», а нижнекамский «Нефтехимик» с «Акроном».

#фк рубин #первая лига #фк арсенал
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