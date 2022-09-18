«Рубин» примет в Казани астраханский «Волгарь» в рамках 10-го тура Первой лиги

Сегодня казанский «Рубин» на домашнем поле «Ак Барс Арены» примет «Волгарь» из Астрахани во встрече 10-го тура Первой лиги.

После девяти туров подопечные Леонида Слуцкого с 16 баллами занимают 3-е место в таблице Первой лиги. В свою очередь, гости из Астрахани отстают от «Рубина» всего на 1 балл.

Стоит отметить, что встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Напомним, сегодня свои игры проведут два других клуба из Татарстана. «КАМАЗ» примет «Динамо» из Махачкалы, а «Нефтехимик» сыграет с хабаровским СКА.