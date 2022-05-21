«Рубин» примет «Уфу» в Казани в матче 30-го тура РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «Уфой» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу.

Казанский клуб проиграл три последних матча против «Сочи», «Локомотива» и «Урала» с общим счетом 0:10. Уфимцы, в свою очередь, за аналогичный отрезок одержали две вничьи с «Химками» и «Ростовом», а также победили тульский «Арсенал».

Татаро-башкирское дерби обслужит судейская бригада во главе со скандальным арбитром Сергеем Ивановым.

Напомним, «Рубин» за тур до конца чемпионата с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Перед последним туром отставание подопечных Леонида Слуцкого от зоны вылета составляет всего 2 балла. «Уфа» с 27 баллами идет на 15-м месте.

В случае поражения в матче заключительного 30-го тура с «Уфой» казанцы рискуют впервые в истории покинуть высший дивизион страны.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена», она начнется в 17.00 по московскому времени.