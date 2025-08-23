news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 23 августа 2025 09:26

«Рубин» примет «Спартак» в центральном матче шестого тура РПЛ

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» примет «Спартак» в центральном матче шестого тура РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» сыграет дома со «Спартаком» в матче шестого тура РПЛ. Начало встречи в столице Татарстана в 14:00 по мск.

В рамках пятого тура «Рубин» с минимальным счетом победил «Ростов» (1:0). Единственный гол в той встрече забил защитник казанцев Дмитрий Кабутов.

«Спартак» в Москве сыграл вничью с «Зенитом» неделей ранее (2:2).

После пяти туров «Рубин» располагается на четвертой строчке в таблице РПЛ. «Спартак» идет на 13-м месте.

В активе казанцев к этому часу десять очков, у «красно-белых» – пять.

#фк рубин #фк спартак
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

Белый дом анонсировал заявление Дональда Трампа сегодня в 19:00 мск

22 августа 2025
Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

Красная дорожка «Новой волны» в Казани: блеск Киркорова, шутки Лолиты и улыбка Алсу

22 августа 2025