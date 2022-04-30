«Рубин» примет «Сочи» в Казани в матче 27-го тура РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

В двух последних играх чемпионата казанский клуб не потерпел ни одного поражения, доведя встречу с «Арсеналом» до победы (1:0) и сведя матч со «Спартаком» вничью (1:1). Сочинцы в свою очередь также сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2) и победили «Ахмат» (3:2).

Сейчас команда Леонида Слуцкого с 29 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего одно очко. «Сочи» с 46 очками идет на 4-м месте.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примут лишь два легионера — тунисский защитник Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.

Игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским. Ассистенты судьи — Валерий Данченко и Рустам Мухтаров, резервный судья — Кирилл Силантьев, VAR — Евгений Кукуляк, AVAR — Дмитрий Мосякин, инспектор — Фейзудин Эрзиманов, делегат РПЛ — Радик Ахмадуллин.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена», она начнется в 14.00 по московскому времени.