ТИ-Спорт 17 мая 2026 10:36

«Рубин» примет «Пари Нижний Новгород» в 30-м туре РПЛ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казанский «Рубин» сегодня проведет матч 30-го тура Российской премьер-лиги против «Пари Нижний Новгород». Встреча состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра приурочена ко Дню химика – в связи с этим хозяева выйдут на поле в новом комплекте формы голубого цвета.

Соперник казанской команды занимает 15-е место в таблице и имеет 22 очка, находясь в зоне прямого вылета. Чтобы сохранить шансы на спасение, нижегородскому клубу необходимо не только побеждать, но и рассчитывать на поражение махачкалинского «Динамо». «Рубин» располагается на 7-й строчке с 42 очками. Турнирных задач на этот матч у казанцев нет, однако команда может сохранить свою позицию в таблице по итогам тура.

#футбол #фк рубин
