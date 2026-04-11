«Рубин» примет «Оренбург» в 24-м туре РПЛ

Матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги состоится сегодня в Казани: «Рубин» примет на своем поле «Оренбург». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Казанский клуб занимает седьмое место с 33 очками и стремится сохранить позиции в таблице. «Оренбург» идет на 15-й строчке с 19 баллами и борется за сохранение прописки в лиге.

После смены главного тренера в январе, когда испанец Франк Артига сменил Рашида Рахимова, «Рубин» не проигрывает уже четыре матча подряд. В последних турах команда набрала 10 очков из 12 возможных: обыграла «Краснодар» (2:1) и «Локомотив» (3:0), сыграла вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и победила «Сочи» (1:0) на выезде.

Команда заметно прибавила в обороне: «Рубин» не пропускает три матча подряд. В домашних играх сезона казанцы выиграли семь из 11 встреч и уступили лишь дважды. Статистика личных встреч также на их стороне – «Рубин» ни разу не проигрывал «Оренбургу» дома в рамках РПЛ: три победы и две ничьи.

«Оренбург» находится в зоне прямого вылета. До зоны стыковых матчей команде не хватает одного очка, до безопасного 11-го места – трех. После зимней паузы команда под руководством Ильдара Ахметзянова обыграла «Зенит» (2:1) и сыграла вничью с московским «Динамо» (3:3), но уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1) и «Спартаку» (0:2).

Основная проблема оренбуржцев – выступления на выезде. В этом сезоне команда выиграла лишь один из 11 гостевых матчей, дважды сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

До ничьей с «Динамо» команда проиграла восемь выездных матчей подряд, не забив ни одного мяча. Уже весной «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» в Самаре (0:2) и махачкалинскому «Динамо» в Каспийске (0:1), также не сумев отличиться.