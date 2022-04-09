«Рубин» примет «Краснодар» в Казани в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с «Краснодаром» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу. Начало встречи в 16:30.



В восьми предыдущих играх чемпионата «Рубин» одержал лишь одну победу и потерпел семь поражений «Краснодар», в свою очередь за этот же отрезок потерпел всего одно поражение.

В данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 4 очка. «Краснодар» с 36 очками идет шестым.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примет лишь два легионера — тунисский защитник Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.

Игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Андрей Болотенков; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Илья Елеференко.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 16:30 по московскому времени.