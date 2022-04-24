«Рубин» примет «Арсенал» в Казани в матче РПЛ

Сегодня «Рубин» сыграет в Казани с тульским «Арсеналом» в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

В семи играх чемпионата после зимней паузы «Рубин» одержал лишь одну победу, потерпел пять поражений и однажды сыграл вничью со «Спартаком». «Арсенал», в свою очередь за этот же отрезок не одержал ни одной победы, сыграв дважды вничью и потерпев пять поражений.

В данный момент команда Леонида Слуцкого с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны вылета команду отделяет всего 5 очков. «Арсенал» с 21 очками идет на последнем 16-м месте.

Стоит отметить, что в составе «Рубина» участие в матче примут лишь два легионера — тунисский защитник Монтассар Тальби и Оливер Абильдгор. Ранее официально контракты с «Рубином» приостановили шесть легионеров: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Филип Уремович, Сильвие Бегич, Хвича Кварацхелия и Хван Ин Бом.

Игру в Казани рассудит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым. Ассистенты судьи – Роман Усачёв, Илья Елеференко; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Лапочкин; делегат РПЛ – Дмитрий Башкеев.

Встреча состоится на стадионе «Ак Барс Арена» сегодня в 14:00 по московскому времени.