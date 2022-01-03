«Рубин» пригласил на просмотр известного футбольного блогера Спирякова

ФК «Рубин» пригласил на зимние сборы известного футбольного блогера Евгения Спирякова. За это время он пройдет просмотр, и если сможет впечатлить тренерский штаб, то будет обсуждаться его трансфер из ногинского клуба «Знамя». Об этом на своем YouTube-канале рассказал сам блогер.

«Меня к себе на сборы зовет казанский „Рубин“ с потенциальной арендой к ним. Я спросил, знают ли они, что у меня действующий контракт со „Знаменем“. Сказали, что да, и можем это обсудить с клубом. Я заинтересован в этом», — сказал Спиряков.

Он выступает на позиции вратаря и уже дебютировал в профессиональном футболе, выйдя на замену в матче Кубка России «Знамя» — «Крылья Советов», где пропустил три мяча.

В ролике также показан процесс переговоров со спортивным директором «Рубина» Олегом Яровинским.

«Мы часто берем на просмотр футболистов из ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Кроме Спирякова, на сборах мы посмотрим еще на четверых полевых игроков. Если он себя проявит, то мы будем решать, как двигаться дальше», — сказал Яровинский.

Напомним, «Рубин» ушел на зимний перерыв на 10-й строчке турнирной таблицы РПЛ, проиграв три последних матча.

Евгений Спиряков известен своими выступлениями за «Знамя» из Ногинска и блогерскую команду «Амкал».