news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 14 мая 2026 14:00

«Рубин» представил комплект формы ко Дню химика

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» представил комплект формы ко Дню химика
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» представил специальный комплект формы в честь Дня химика совместно с «Казаньоргсинтез», продемонстрировав его в ролике своего талеграм-канала.

На комплекте новой формы нежно-мятного цвета изображен акцентный слоган на воротнике: «Между нами химия». Также на спине у каждого игрока будет нанесен уникальный химический элемент периодической таблицы, соответствующий его игровому номеру.

«Дизайн формы дополнен текстурами и геометрическим паттерном, вдохновлённым преобразованиями городской инфраструктуры и обновлением территории вокруг озера Лебяжье и бульвара на улице Серова!» – говорится в подписи к посту казанского клуба.

Заключительный матч сезона-2025/26 30-го тура в российской Премьер-лиге «Рубин» проведет в новой форме в День химика против «Нижнего Новгорода» в Казани 11 мая. Начало – в 18:00 мск.

#фк рубин #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

Минмолодежи РТ разрабатывает программу беспроцентной ипотеки для молодых семей

13 мая 2026
ДУМ РФ: Российскую продукцию халяль готовы покупать в любой мусульманской стране

ДУМ РФ: Российскую продукцию халяль готовы покупать в любой мусульманской стране

13 мая 2026
Новости партнеров