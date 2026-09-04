«Рубин» предложил Александара Юкича четырем клубам РПЛ

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» намерен расстаться с 23-летним австрийским полузащитником Александаром Юкичем, который за 2,5 года провёл за команду лишь 29 матчей. Как сообщает Sport Baza, клуб не рассчитывает на игрока и уже предложил его нескольким российским клубам. Юкич был предложен воронежскому «Факелу», однако там от него отказались.

Также были контакты с «Ростовом», «Оренбургом» и «Крыльями Советов». Параллельно «Рубин» активно ищет замену хавбеку на рынке. Других подробностей о возможном трансфере пока нет.