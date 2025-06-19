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На главную ТИ-Спорт 19 июня 2025 16:41

Гендиректор «Рубина» поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем

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Гендиректор «Рубина» поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов поздравил «Татар-информ» с 35-летним юбилеем.

«Информационному агентству "Татар-информ" исполняется 35 лет. От имени футбольного клуба "Рубин" и от себя лично поздравляю вас, весь трудовой коллектив и ваших читателей с этой знаменательной датой! "Татар-информ" — это символ надежности и актуальности, это всегда оперативная и проверенная информация. Неудивительно, что год из года агентство подтверждает статус ведущего и самого цитируемого медиа в Татарстане. Желаем вам дальнейшего развития, творческих успехов, интересных проектов и ярких идей!», – сказал Айбатов.

#35 лет Татар-информу
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