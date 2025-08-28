«Рубин» поздравил с выходом в ЛЧ Мартыновича, не упомянув Сорокина. Егор отреагировал

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в своем поздравительном посте в связи с выходом «Кайрата» в Лигу чемпионов упомянул только одного из двух своих бывших футболистов, Александра Мартыновича. Защитник Егор Сорокин в посте указан не был.

«Ты настоящий лидер команды и пример того, как футболист должен вести себя на поле и за его пределами», — говорится в публикации «Рубина».

В ответ футболист прокомментировал, что «Рубин» для него важный клуб в карьере, а смешивать отношение футболиста к клубу и к тренеру неправильно.

«Вы не путайте отношения клуба и игрока с отношением игрока и тренера и спортивного директора. «Рубин», глупо и смешно выглядит ваш пост, откровенно говоря. Мое отношение к футбольному клубу всегда было с максимальным уважением. Я всегда отдавался клубу полностью, и для меня «Рубин» многое значит в моей карьере. И все об этом прекрасно знают», – написал Сорокин в комментариях в социальной сети «Рубина».

Ранее Егор Сорокин опубликовал пост, в котором передал привет Рашиду Рахимову и директору «Рубина» Константину Дзюбе после выхода «Кайрата» в основной этап Лиги чемпионов. Позже в интервью он заявил, что Рахимов не считал его за футболиста. Теперь он доказывает обратное.