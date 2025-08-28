news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 28 августа 2025 13:43

«Рубин» поздравил с выходом в ЛЧ Мартыновича, не упомянув Сорокина. Егор отреагировал

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» поздравил с выходом в ЛЧ Мартыновича, не упомянув Сорокина. Егор отреагировал
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в своем поздравительном посте в связи с выходом «Кайрата» в Лигу чемпионов упомянул только одного из двух своих бывших футболистов, Александра Мартыновича. Защитник Егор Сорокин в посте указан не был.

«Ты настоящий лидер команды и пример того, как футболист должен вести себя на поле и за его пределами», — говорится в публикации «Рубина».

В ответ футболист прокомментировал, что «Рубин» для него важный клуб в карьере, а смешивать отношение футболиста к клубу и к тренеру неправильно.

«Вы не путайте отношения клуба и игрока с отношением игрока и тренера и спортивного директора. «Рубин», глупо и смешно выглядит ваш пост, откровенно говоря. Мое отношение к футбольному клубу всегда было с максимальным уважением. Я всегда отдавался клубу полностью, и для меня «Рубин» многое значит в моей карьере. И все об этом прекрасно знают», – написал Сорокин в комментариях в социальной сети «Рубина».

Ранее Егор Сорокин опубликовал пост, в котором передал привет Рашиду Рахимову и директору «Рубина» Константину Дзюбе после выхода «Кайрата» в основной этап Лиги чемпионов. Позже в интервью он заявил, что Рахимов не считал его за футболиста. Теперь он доказывает обратное.

#фк рубин #егор сорокин #кайрат
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025