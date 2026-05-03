«Рубин» поздравил президента клуба Марата Сафиуллина с 60-летием самым длинным коридором в истории команды

Футбольный клуб «Рубин» поздравил президента клуба Марата Сафиуллина с 60-летним юбилеем. В честь дня рождения для именинника организовали самый протяженный в истории команды коридор, сообщили в пресс-службе ФК.

В публикации отмечается, что поздравить Сафиуллина по футбольной традиции решили через коридор, собрав более 12 команд клуба, включая основу. Именинник пробежал по коридору, после чего ему вручили торт.