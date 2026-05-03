news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 3 мая 2026 22:32

«Рубин» поздравил президента клуба Марата Сафиуллина с 60-летием самым длинным коридором в истории команды

Читайте нас в
Телеграм
«Рубин» поздравил президента клуба Марата Сафиуллина с 60-летием самым длинным коридором в истории команды
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Футбольный клуб «Рубин» поздравил президента клуба Марата Сафиуллина с 60-летним юбилеем. В честь дня рождения для именинника организовали самый протяженный в истории команды коридор, сообщили в пресс-службе ФК.

В публикации отмечается, что поздравить Сафиуллина по футбольной традиции решили через коридор, собрав более 12 команд клуба, включая основу. Именинник пробежал по коридору, после чего ему вручили торт.

#Марат Сафиуллин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Найдено тело еще одного рыбака, пропавшего на реке Ик в Татарстане

3 мая 2026

Мужчина унизил девушку в лифте казанского ЖК, полиция проводит проверку

3 мая 2026
Новости партнеров