«Рубин» посвятит заключительный домашний матч сезона 60-летию «Казаньоргсинтеза»

27 мая на стадионе «Ак Барс Арена» состоится заключительный домашний матч сезона в ФНЛ, посвященный 60-летию с момента запуска первой продукции «Казаньоргсинтеза» и грядущему празднованию Дня Химика. На нем «Рубин» примет махачкалинское «Динамо».

Помимо самого матча, запланирована тематическая шоу-программа. Игроки «Рубина» будут в нем участвовать в промо-футболках с логотипом «Казаньоргсинтеза», а ведущие шоу-программы – в одежде сотрудников предприятия.

В акции «Выведи футболиста» примут участие особенные дети – футбольная команда среди детей с синдромом Дауна «Добрыня» – они выведут футболистов «Рубина» на построение команд.

Игру планируется начать с символического удара, который нанесет заслуженный работник предприятия, почетный химик России Айдар Миндубаев – кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам и биатлону, проработавший на «Казаньоргситнезе» 49 лет.

В перерыве матча для детей проведут тематический интерактив – Шоу химиков.

Помимо этого, на стадионе оборудуют фотозоны, брендированные в цвета «Казаньоргсинтеза», фан-парк украсят брендированные шары.

Фан-парк для зрителей на территории стадиона будет открыт с 16.30, а в 18.00 прозвучит стартовый свисток.

Отметим, что это будет последний матч клуба в ФНЛ – в следующем сезоне «Рубин» будет выступать в Премьер-лиге.

60 лет «Казаньоргсинтезу»

Напомним, в этом году предприятие отмечает 65 лет со дня основания и 60 лет со дня выпуска первой партии продукции. В честь этого события 2 июня в столице Татарстана пройдут праздничные мероприятия, центральным из которых станет общегородской праздник около центра семьи «Казан», который начнется в 18.00. Хедлайнерами концерта станут Сергей Лазарев и Элвин Грей.

Помимо этого, в преддверии праздника СИБУР запускает просветительский и развлекательный проект Междунамихимия.рф. Он объединит в себе рассказ о выдающихся химиках Татарстана, квиз-игру, тематические карты с достопримечательностями и аудиогидами двух городов – Нижнекамска и Казани, видеоролик от канала «Научпок» и афиши праздничных мероприятий.