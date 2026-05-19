«Рубин» посвятил последний матч сезона нефтехимикам – трибуны ответили баннером «Между нами химия»

«Рубин» завершил сезон тематическим «Прочным матчем», посвященным Дню химика и людям производства. Футболисты вышли на поле в форме мятного цвета с номерами в стиле таблицы Менделеева, на трибунах появился баннер «Между нами химия», а сам стадион в этот вечер больше напоминал большой праздник нефтехимиков. Как это было – в нашем репортаже.





Заключительную игру сезона «Рубин» превратил в тематический «Прочный матч», посвященный Дню химика и людям производства. Атмосфера вокруг арены напоминала не обычный футбольный вечер, а большой городской праздник нефтехимиков.

На стадион игроки казанского клуба приехали на корпоративном автобусе СИБУРа – именно на таких автобусах сотрудники предприятий компании каждый день добираются на работу. Футболисты появились у арены не в привычной клубной экипировке, а в рабочей форме нефтехимиков, поддержав главную идею матча.

Тематические детали были заметны по всей территории стадиона. Угловые флажки оформили в стиле таблицы Менделеева, а одной из самых популярных точек у болельщиков стал аэростат с изображением Дмитрия Менделеева, установленный перед ареной. Здесь фотографировались семьи, дети и фанаты перед игрой.

На поле футболистов вывели дети сотрудников «Казаньоргсинтеза».

«Прочный матч» как символ партнерства

Перед началом встречи президент «Рубина» Марат Сафиуллин поздравил с наступающим Днем химика работников отрасли и вручил памятную игровую футболку генеральному директору казанского предприятия СИБУРа – «Казаньоргсинтеза» – Айрату Сафину.

Сафиуллин поблагодарил болельщиков за поддержку команды в течение всего сезона – как на домашних матчах, так и на выездных играх.

«Спасибо за веру в нашу команду! Та атмосфера, та энергия, которую вы создаете, крайне важны для нашего родного «Рубина», – сказал он.

По его словам, заключительный матч сезона клуб уже традиционно проводит вместе с генеральным партнером – «Казаньоргсинтезом». Именно поэтому игра получила название «Прочный матч» – как символ многолетнего сотрудничества клуба и предприятия.

«Пользуясь возможностью, я хочу поздравить всех химиков республики с профессиональным праздником. Спасибо вам большое не только за вклад в химическую отрасль – продукция нефтехимии очень нужна для нашей страны, – но и за вклад в развитие футбола в республике, за вклад в развитие «Рубина» вместе с руководством республики, с Раисом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Сегодня «Рубин» стал одним из ведущих клубов нашей страны. Уважаемые болельщики, еще раз спасибо вам за сезон! Алга, «Рубин»! Спасибо!», – добавил Сафиуллин.

К болельщикам также обратился генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Он отметил, что сотрудники предприятия остаются преданными поклонниками казанского клуба и вместе с командой встречают приближающийся День химика.

«В преддверии самого замечательного для нас, нефтехимиков, праздника, который будет проходить на следующей неделе в Нижнекамске, проводится этот великолепный матч. Остаемся надежными болельщиками. Давайте наслаждаться этой игрой. С наступающим праздником!», – сказал Сафин.

Матч открыл заслуженный химик Татарстана

Право нанести символический первый удар по мячу перед матчем получил заслуженный химик Татарстана Рафаэль Сафаров. Сегодня он возглавляет команду экспертов «Трудовое долголетие» на казанском предприятии СИБУРа, а с «Казаньоргсинтезом» его связывает более 30 лет работы.

За это время Сафаров прошел путь от аппаратчика до главного инженера и заместителя генерального директора предприятия. Именно ему доверили открыть «Прочный матч», посвященный людям нефтехимической отрасли.

«Сегодня отличная погода, спортивный день и вообще замечательное настроение. Хочется только одного – чтобы первый удар был точным, мяч оказался в воротах, а команда шла только вперед, только вперед, только вперед!», – отметил Рафаэль Сафаров.

Форма игроков «Рубина», вдохновленная химией

К «Прочному матчу» для «Рубина» подготовили и специальную игровую форму. Казанцы вышли на поле в форме мятного цвета, а номера футболистов стилизовали под элементы периодической таблицы Менделеева. Дизайн комплекта был вдохновлен молекулярными структурами, современными материалами и самой идеей прочности.

Новую экипировку активно обсуждали и на трибунах.

«Новая мятная форма у «Рубина» получилась очень классной – хорошее качество, ее реально приятно носить. Особенно круто, что номера игроков сделали в стиле периодической таблицы Менделеева: у нас, например, 77-й – это иридий. Очень хочется, чтобы в следующем сезоне команда поднялась выше седьмого места – «Рубин» точно должен быть в пятерке», – считает болельщик Алексей Давыденко.

На 10-й минуте встречи сотрудники «Казаньоргсинтеза», пришедшие на матч, развернули на трибуне баннер с надписью: «Между нами химия». Так болельщики поддержали и команду, и саму концепцию игры.

На стадионе в этот вечер было много сотрудников предприятий СИБУРа и их семей. Для многих матч оказался не просто футбольным событием, а частью собственной профессии.

«Сегодня мы пришли всей семьей поддержать «Рубин», параллельно следим и за матчем «Ак Барса». Я работаю старшим инженером по планированию на заводе пиролиза «Казаньоргсинтеза», и для меня этот матч по-настоящему прочный: мы производим полимеры, из которых делают форму игроков, футбольный мяч и даже сетку ворот. Поэтому особенно ждем победный гол именно в эту сетку», – отметил сотрудник «Казаньоргсинтеза» Ильназ Загидуллин.

Эмоциональная концовка сезона

Сам матч получился таким же эмоциональным, как и его церемония открытия. «Рубин» уверенно вел по ходу встречи – сначала отличился Руслан Безруков, затем мяч в свои ворота отправил защитник «Пари НН» Никита Каккоев. Однако удержать преимущество казанцам не удалось.

Гости сумели отыграться всего за несколько минут – дубль оформил Вячеслав Грулев. В итоге заключительная игра сезона завершилась со счетом 2:2.

По итогам чемпионата «Рубин» с 43 очками занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге. «Пари НН» набрал 23 очка, финишировал 15-м и покинул элитный дивизион российского футбола.