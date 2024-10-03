«Рубин» помог коллегам из «Тимера»

Сегодня на базе казанского «Рубина» в парке «Крылья советов» прошла открытая тренировка, перед которой игроки футбольного клуба передали паралимпийской сборной РТ по футболу на колясках специальные коляски для игры.

Хорошее дело, помогать коллегам. Основу паралимпийской сборной составляют ребята из клуба «Тимер», играющие в футбол на электрических колясках, которых им остро не хватало. «Рубин» узнал и помог, подарив паралимпийцам три шикарные коляски, произведенные в Новосибирске. Достаточно сказать, что они развивают скорость 40 км\час.

В курс дела журналистов ввел главный врач «Рубина» Михаил Бутковский. Оказывается столь доброе дело носит коллективный характер. Совместная акция с Казанской медицинской академией и КГМУ.

«Представители вузов сообщили мне о проблеме нехватки транспортных средств в „Тимере“. Я рассказал об этом футболистам основной команды „Рубина“, которые изъявили желание приобрести замечательные коляски. Подчеркну, помогли все игроки, даже те, что уже покинули команды, весь тренерский штаб и я в том числе. Никого не пришлось уговаривать и просить. Люди понимали, что они делают, собирая деньги на такие коляски», – рассказал главврач.

Бутковский добавил, что есть и зарубежные аналоги таких колясок из недружественных стран, но они заметно дороже.

«А наши замечательные коляски сделаны в Новосибирске на заказ специально для ребят из Казани. Стоит каждая из них 570 тыс. рублей. Я надеюсь, что игрокам «Тимера» будет удобно и комфортно тренироваться, и играть на них», – считает он.

Задача «Рубина» не только помочь паралимпийцам, но и привлечь внимание к футболистам с ограниченными возможностями.

«Этой акцией наш клуб хотел бы привлечь внимание к спортсменам с ограниченными возможностями, а таковых в России много. Я считаю, что большие профессиональные клубы могли бы уделять больше этому внимания и помогать командам из своих городов. Это не так дорого, положительные эмоции для таких спортсменов гораздо важнее денежных средств. Еще раз хочу поблагодарить вузы, футболистов и тренерский штаб, в этом вопросе у нас было полное взаимопонимание и консолидация», — добавил Бутовский.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал эту акцию правильным делом.

«Когда обсуждали с ребятами этот вопрос, то решили, что должны помочь. Это правильно. Нельзя остановить процесс и надо двигаться дальше. Удачи вам», – сказал Рахимов.

В ответ представители «Тимера» вручили «Рубину» благодарственное письмо и свои сувениры, с удовольствием рассказав о своих успехах. Клуб был основан в августе прошлого года и стал первым в Поволжье. В первом же своем турнире, чемпионате России, «Тимер» стал серебряным призером.

Потом состоялась открытая тренировка «Рубин», в ходе которой коллеги разглядели принципиально новые упражения. Значит грозненский «Ахмат» ждут сюрпризы – казанцы принимают грозненцев дома 5 октября.