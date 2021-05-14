«Рубин» получил лицензию от РФС и УЕФА

Казанский «Рубин» получил лицензию РФС-1, которая подтверждает право казанского клуба участвовать в следующем сезоне в чемпионате российской премьер-лиги и Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Также «Рубин» получил право участвовать в следующем сезоне в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, получив соответствующую лицензию.

Напомним, что за тур до окончания чемпионата РПЛ команда Леонида Слуцкого занимает 4-е место в чемпионате России и претендует на участие в новом клубном турнире УЕФА – Лиге конференций, который будет считаться третьим по значимости соревнованием после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В воскресенье «Рубин» сыграет в Казани против «Ротора» заключительный матч этого сезона. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 14:00.