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Ру Тат
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14 мая 2021  19:12

«Рубин» получил лицензию от РФС и УЕФА

«Рубин» получил лицензию от РФС и УЕФА
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Казанский «Рубин» получил лицензию РФС-1, которая подтверждает право казанского клуба участвовать в следующем сезоне в чемпионате российской премьер-лиги и Кубке России. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды. 

Также «Рубин» получил право участвовать в следующем сезоне в турнирах, проводимых под эгидой УЕФА, получив соответствующую лицензию.

Напомним, что за тур до окончания чемпионата РПЛ команда Леонида Слуцкого занимает 4-е место в чемпионате России и претендует на участие в новом клубном турнире УЕФА – Лиге конференций, который будет считаться третьим по значимости соревнованием после Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В воскресенье «Рубин» сыграет в Казани против «Ротора» заключительный матч этого сезона. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 14:00.

УЕФА РФС ФК Рубин
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