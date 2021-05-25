Казанский «Рубин» получил 140 млн рублей от РПЛ за телеправа по итогам минувшего сезона. Из них 42,5 млн достались клубу как базовая выплата (одинаковая для всех клубов лиги), а 97,5 млн рублей команда из Татарстана получила за 4-е место в премьер-лиге.

Всего между командами РПЛ было распределено 1,7 млрд рублей от телеправ. При этом в следующем сезоне будет работать новая система распределения денег. Если раньше базовая выплата составляла 40% от суммы, то в следующем сезоне составит 60%. А выплата за результат, наоборот, с 60% уменьшится до 40%, сообщает Sports.ru.



Таким образом, чемпион России по футболу получит в общей сложности 143,74 млн рублей, что на 18,75 млн рублей меньше, чем при старой системе выплат, а аутсайдеры, наоборот, выиграют от этого в денежном плане.