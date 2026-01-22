news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 22 января 2026 14:19

«Рубин» показал видео с тренировки игроков в зале на сборах в Турции

Читайте нас в
Телеграм

«Рубин» в своем телеграм-канале опубликовал видео с тренировки игроков в зале на сборах в турецком Белеке.

«Тут кто-то машины в спортзале припарковал», – подписала видео пресс-служба казанского клуба.

Вчера «Рубин» в дебютном товарищеском матче Франка Артиги на посту главного тренера команды добыл победу над сербским «ИМТ» со счетом 3:1.

Всего на зимнюю подготовку к весенней части сезона РПЛ у «Рубина» запланировано три сбора: первый проходит сейчас (с 15 по 26 января), второй будет с 30 января по 9 февраля, заключительный – с 13 по 23 февраля.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

22 января 2026
Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

Наиля Зиннатуллина вышла замуж за Тимура Нагуманова

22 января 2026