«Рубин» показал видео голов Артема Дзюбы на тренировках

«Рубин» опубликовал в своих соцсетях видео с голами бывшего форварда сборной России Артема Дзюбы на тренировке казанского клуба.

На кадрах первый гол Дзюба забивает ударом слёта из-за пределов штрафной, а второй ударом пяткой после флангового навеса.

«Дзюба делает красиво! Какой гол круче: пушечка или пяткой?», - подписала видео пресс-служба «Рубина».

Напомним, бывший нападающий «Зенита» поддерживает форму в «Рубине» пока ищет новый клуб для продолжения своей карьеры.