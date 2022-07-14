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Спорт
14 июля 2022  15:35
Артур Халилуллов

«Рубин» показал видео голов Артема Дзюбы на тренировках

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«Рубин» опубликовал в своих соцсетях видео с голами бывшего форварда сборной России Артема Дзюбы на тренировке казанского клуба.

На кадрах первый гол Дзюба забивает ударом слёта из-за пределов штрафной, а второй ударом пяткой после флангового навеса.

«Дзюба делает красиво! Какой гол круче: пушечка или пяткой?», - подписала видео пресс-служба «Рубина».

Напомним, бывший нападающий «Зенита» поддерживает форму в «Рубине» пока ищет новый клуб для продолжения своей карьеры.

#артем дзюба #Рубин #футбол
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