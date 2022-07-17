«Рубин» показал мотивирующий видеоролик перед стартом Первой лиги

Казанский «Рубин» опубликовал в своих соцсетях новый видеоролик, посвященной старту команды в сезоне Первой лиги.

«Спустя 20 лет нам снова предстоит сыграть в Первой Лиге. Мы полны решимости заслужить право выступать в РПЛ. Но сделать это можно лишь вместе, ведь каждый из нас — неотъемлемая часть большого клуба с богатой историей. Футболисты, тренеры, болельщики — вместе мы "Рубин"!» — говорится в описании к видео.

Сегодня «Рубин» в рамках стартового матча Первой лиги сыграет в Казани с московской «Родиной». Начало встречи в 18:00.

Напомним, что команда Леонида Слуцкого в прошлом сезоне заняла 15-е место в Российской Премьер-лиге и вылетела в Первую лигу.

Отметим, что «Рубин» вернулся в Первую лигу спустя 20 лет. В 2002-м году казанцы победили в чемпионате Первого дивизиона и вышли в РПЛ.