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Спорт
17 июля 2022  11:52
Артур Халилуллов

«Рубин» показал мотивирующий видеоролик перед стартом Первой лиги

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Казанский «Рубин» опубликовал в своих соцсетях новый видеоролик, посвященной старту команды в сезоне Первой лиги.

«Спустя 20 лет нам снова предстоит сыграть в Первой Лиге. Мы полны решимости заслужить право выступать в РПЛ. Но сделать это можно лишь вместе, ведь каждый из нас — неотъемлемая часть большого клуба с богатой историей. Футболисты, тренеры, болельщики — вместе мы "Рубин"!» — говорится в описании к видео.

Сегодня «Рубин» в рамках стартового матча Первой лиги сыграет в Казани с московской «Родиной». Начало встречи в 18:00.

Напомним, что команда Леонида Слуцкого в прошлом сезоне заняла 15-е место в Российской Премьер-лиге и вылетела в Первую лигу.

Отметим, что «Рубин» вернулся в Первую лигу спустя 20 лет. В 2002-м году казанцы победили в чемпионате Первого дивизиона и вышли в РПЛ.

#Рубин #футбол #первая лига
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