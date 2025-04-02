«Рубин» погряз в травмах, впереди могучие «Крылья»: итоги открытой тренировки казанцев

Сегодня состоялась открытая тренировка «Рубина». На ней главный тренер команды Рашид Рахимов рассказал о состоянии травмированных игроков, высказался о сопернике, а также рассказал, как казанцы готовятся к выезду в Самару. О ключевых событиях тренировки - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Травмы снова ударили по команде – Чуни может уже не выйти на поле в этом сезоне

«Рубин» по ходу текущего сезона часто и болезненно страдал от травм. Выбывали в разное время Игор Вуячич, Мирлинд Даку, Алексей Грицаенко и другие футболисты. Но сейчас ситуация стала хуже.

В лазарете команды до сих пор находится Богдан Йочич, выбывший после игры со «Спартаком» (2:1). На тренировке его тоже не было. Все еще в лазарете Даку. Нападающий Марвин Чуни, игравший «на уколах» с «Зенитом» (0:4), тоже сегодня не присутствовал. Причем прогнозы неутешительные. Как сегодня сказал сам Рашид Рахимов, может быть так, что албанец уже не сыграет в этом сезоне.

«Он выходил на обезболивающих препаратах. Но на сегодняшний день, к сожалению, может быть так, что он уже закончил чемпионат. Посмотрим, что покажет МРТ. Но ситуация такая, что может быть уже все», – сказал тренер.

С Даку, как сказал Рахимов, тоже пока ничего не понятно.

«У него индивидуальная работа. Посмотрим, как он будет восстанавливаться. Мирлинд тоже играет с обезболивающими препаратами, травма у него очень неприятная. Желание у всех есть, у того же Чуни было желание. Он пошел на это, и мы видим, что после этого произошло», – объяснил наставник.

В итоге травмированы три ключевых игрока команды. К ним еще прибавляется дисквалифицированный Алексей Грицаенко и Вуячич, состояние которого тоже под вопросом, так как против «Зенита» он играл в шлеме.

«Кем заменить Грицаенко? У нас есть еще три дня. Посмотрим, кто будет готов. Потому что не один Алексей имеет у нас проблемы. Есть еще несколько человек. Состояние Вуячича? Насколько я понимаю, он будет тренироваться без шлема. Надеемся, что с ним все в порядке», – сказал Рахимов.

В связи с кадровыми вопросами игра с «Крыльями» действительно станет трудной для казанцев. А как дела у самого соперника?

Фото: pfcks.ru

«Крылья Советов» – команда контрастов

Будем честны, игра самарцев в весенней части РПЛ удивляла, причем часто приятно. Кризисный клуб, влипший в коррупционный скандал, не поплыл, а сумел дать бой «Краснодару» (1:1) в гостях, а также в 22-м туре разгромил «Локомотив» (5:1) на своем газоне. В то же время была и странная осечка в матче с махачкалинским «Динамо» (0:4). Можно сказать, что «Крылья» сейчас – главная команда контрастов. А как «Рубин» готовится к такому оппоненту?

Рашид Рахимов уважительно относится к самарской команде, указывая, что у них в составе много хороший игроков. Также наставник добавил, что «Крылья» будут биться, у них есть мотивация – оторваться от зоны вылета.

«Очень хорошая команда. Если брать по составу, то достаточно много игроков квалифицированных. Поэтому я понимаю, что нас ждет тяжелая игра. Готовимся к сопернику, который будет бороться, которому нужно оторваться от этой зоны вылета», - сказал Рахимов.

В то же время тренер добавил, что не считает матч «Рубина» с «Крыльями Советов» дерби, из-за чего особой подготовки к сопернику не будет.

«Я вообще-то не считаю это дерби. Команда может быть другого города, региона, но я на этом акценты не делаю. Нужно по-особому готовиться к одному матчу? Неправильно», - объяснил Рахимов.

Фото: rubin-kazan.ru

Игра с «Крыльями» дастся очень тяжело «Рубину»

Слова Рахимова о том, что особой подготовки к матчу не будет, немного смущают. Как мы сказали выше, Казань страдает от травм, плюсом идут и дисквалификации. «Крылья, напротив, сейчас на подъеме, они замотивированы.

Из обоймы «Рубина», выпали ключевые игроки. В нападении на замену Даку и Чуни есть лишь Касра Тахери и Дардан Шабанхаджай. Иранец, как говорил сам тренер, слишком юн, ему еще нужно набраться опыта в матчах. Шабанхаджай же игрок другого амплуа – он больше нацелен на забегания и игру на открытом пространстве за счет своей скорости. Мирлинд заточен на борьбу, цепляние за верховые мячи и скидки партнерам.

В центр обороны на замену Грицаенко есть два кандидата. Это Константин Нижегородов и Рустам Ашурматов. Оба сегодня были на открытой тренировке, так что велики шансы кого-то из них увидеть на матче.

Возвращаясь к словам Рахимова. Да, возможно, это не дерби. Но при таких условиях, когда у «Рубина» выбыли важнейшие персоны в защите и атаке, а соперник на подъеме, может, стоит отнестись к матчу по-особенному? Чтобы попытаться нивелировать настроем команды ее потери.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru