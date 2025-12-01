«Рубин» подшутил над столетним юбилеем «Зенита»

«Рубин» в своих социальных сетях ответил шуткой на пост «Зенита», повествующий об отправке в самолет голкипера Евгения Ставера, пытавшегося отразить мяч после удара защитника Нино.

«Счастливого пути!» – подписала пост пресс-служба петербургского клуба.

«Два часа, четыре минуты и 48 секунд пытались понять, куда перетекает юбилей «Зенита», – ответила в свою очередь пресс-служба «Рубина».

После 17 туров РПЛ казанский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице.