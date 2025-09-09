Григорий Денисенко: «Я не назову стиль «Ак Барса» оборонительным»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко поделился впечатлениями о первых играх в КХЛ после 5-летнего перерыва и отозвался о стиле игры своей команды.

— В первом матче было немного непривычно: мало вбросов, большая площадка в Магнитогорске, другая интенсивность. В Омске уже у «Авангарда» другой стиль, они играют так, как в Канаде. Поэтому быстрее освоился.

— Стиль «Ак Барса» Гатиятулина подходит тебе?

— Думаю, что подходит.

— Достаточно оборонительный хоккей. Точнее, с большим акцентом на оборону.

— Я бы не сказал. Даже взять игру с «Авангардом»: мы постоянно идём в форчек, активно играем как в обороне, так и в атаке. Так что я не назову стиль «Ак Барса» оборонительным.

— Какие у тебя в целом ожидания от сезона КХЛ?

— Лига обновилась за пять лет, которые я здесь не играл. Много клубов ушло, сейчас разные стили у команд, разные размеры площадок, это в новинку. Но будет интересно. А так главная задача – помогать «Ак Барсу» побеждать и идти за Кубком Гагарина, – сказал Денисенко «Чемпионату».

Во втором выездном матче нового сезона против омского «Авангарда» Денисенко отметился забитой шайбой.

25-летний нападающий пополнил ряды «Ак Барса» перед стартом сезона 2025/26. Контракт между клубом и игроком рассчитан на один год.