«Рубин» подписал в качестве свободного агента Игоря Горбунова

«Рубин» подписал контракт на 2 года с 27-летним полузащитником Игорем Горбуновым. Футболист перешел в казанский клуб в статусе свободного агента.

Игорь Горбунов родился 20 сентября 1994 года в Никитино Тамбовской области. Выступал за молодежную команду «Динамо» (Москва), взрослые команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород», «Сочи», «Ротор» (Волгоград), «Армавир».

В сезоне 2021/22 он выступал за ФК «Нижний Новгород». На счету хавбека 2 гола в 24-х матчах.

«Рубин» после двух туров чемпионата занимает седьмое место в таблице Первой лиге. Следующий матч команда Леонида Слуцкого проведет 1 августа в Казани против ФК «Уфа». Начало встречи в 20:00.